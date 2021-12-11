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سرق مركبة وأطلق النار.. شاهد محاصرة الشرطة لمواطن مُسلح في تبوك

سرق مركبة وأطلق النار.. شاهد محاصرة الشرطة لمواطن مُسلح في تبوك
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تمكن قوات الشرطة من محاضرة مواطن قام بسرقة مركبة وأطلق النار على الشرطة.

وتمكنت القوى الأمنية في منطقة تبوك، من إلقاء القبض على مواطن بعد أن سرق سيارة وفر بها مطلقا النار على الشرطة.

ووثق مقطع الفيديو لحظة محاصرة مطلق النار من قبل رجال الأمن بعد ملاحقته، وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما أشاد العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالرد الأمني السريع لرجال الشرطة، عقب وقت قصير من وقوع الحادثة، والقبض على الجاني وتحييد خطره بسرعة قصوى.

كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، قال في بيان أمس، إن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها، ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح.

كما أضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية بينت أنه من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، لافتا إلى أنه أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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