صحيفة أمريكية تتحدث عن إنجازات ولي العهد: لا عزاء للمنتقدين

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ألقى تقرير أمريكي الضوء على الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في المملكة والتي أدت إلى تغييرات كبيرة ونقله نوعية للمملكة على كافة المستويات.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “دا جازيت” الأمريكية، أن التغييرات الاجتماعية في المملكة مثيرة للإعجاب، كما أنها تبذل جهوداً قوية لفتح اقتصادها أمام مزيدٍ من الفرص والاستثمار، وهذه التطورات التي تركز على الأعمال التجارية واحدة من أهم أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية 2030.

وأوضح التقرير أن الفئات التي تنتقد المملكة تتجاهل التقدم الكبير الذي تعيشه في جميع المجالات، مشيراً إلى أن على المنتقدين النظر إلى التغييرات الكبيرة الجارية في أقوى دولة في الشرق الأوسط مع ضرورة الوضع في الاعتبار الواقع المعقد للمنطقة.

وذكر التقرير، أنه منذ عدة سنوات لم يكن المشهد للمملكة بهذه الصورة، حيث كانت مكاناً مغلقاً على نفسه قبل أن يقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تغيير المشهد وتحديث المجتمع، وجذب استثمارات أجنبية كبرى، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال الكاتب الأمريكي “جيمي سينجنبرجر”، “من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الواقع المعقد للشرق الأوسط ، فالسعودية حليف للولايات المتحدة، وتقوم بإصلاحات تاريخية، في حين إيران ليست كذلك”.

وتابع التقرير، أن رؤية 2030 هي الخطة لكيفية تنويع السعودية للاقتصاد والسياحة والاستثمار، مشيرة إلى أنه من الحكمة على الشركات الأمريكية والدولية التوسع مع الفرص، واتخاذ مقار لها في المملكة.