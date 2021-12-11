الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صحيفة أمريكية تتحدث عن إنجازات ولي العهد: لا عزاء للمنتقدين

صحيفة أمريكية تتحدث عن إنجازات ولي العهد: لا عزاء للمنتقدين
صحف امريكية تتحدث عن انجازات المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

ألقى تقرير أمريكي الضوء على الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في المملكة والتي أدت إلى تغييرات كبيرة ونقله نوعية للمملكة على كافة المستويات.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “دا جازيت” الأمريكية، أن التغييرات الاجتماعية في المملكة مثيرة للإعجاب، كما أنها تبذل جهوداً قوية لفتح اقتصادها أمام مزيدٍ من الفرص والاستثمار، وهذه التطورات التي تركز على الأعمال التجارية واحدة من أهم أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية 2030.

وأوضح التقرير أن الفئات التي تنتقد المملكة تتجاهل التقدم الكبير الذي تعيشه في جميع المجالات، مشيراً إلى أن على المنتقدين النظر إلى التغييرات الكبيرة الجارية في أقوى دولة في الشرق الأوسط مع ضرورة الوضع في الاعتبار الواقع المعقد للمنطقة.

وذكر التقرير، أنه منذ عدة سنوات لم يكن المشهد للمملكة بهذه الصورة، حيث كانت مكاناً مغلقاً على نفسه قبل أن يقدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تغيير المشهد وتحديث المجتمع، وجذب استثمارات أجنبية كبرى، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال الكاتب الأمريكي “جيمي سينجنبرجر”، “من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الواقع المعقد للشرق الأوسط ، فالسعودية حليف للولايات المتحدة، وتقوم بإصلاحات تاريخية، في حين إيران ليست كذلك”.

وتابع التقرير، أن رؤية 2030 هي الخطة لكيفية تنويع السعودية للاقتصاد والسياحة والاستثمار، مشيرة إلى أنه من الحكمة على الشركات الأمريكية والدولية التوسع مع الفرص، واتخاذ مقار لها في المملكة.

مواد ذات صلة

خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق

خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق

يمنح للملوك والرؤساء.. أمير الكويت يهدي سمو ولي العهد “رمز عظيم”.. تعرف عليه

يمنح للملوك والرؤساء.. أمير الكويت يهدي سمو ولي العهد “رمز عظيم”.. تعرف عليه

ماذا قال ولي العهد لأمير الكويت بعد تسليمه قلادة مبارك الكبير ووصفها بأنه أغلى ما لديهم ؟ (فيديو)

ماذا قال ولي العهد لأمير الكويت بعد تسليمه قلادة مبارك الكبير ووصفها بأنه أغلى ما لديهم ؟ (فيديو)

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>