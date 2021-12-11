مطاردة مثيرة لكويتي هارب من دورية للشرطة وبعد ضبطه كانت المفاجأة

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الشرطة الكويتية - تطارد شخص
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تواصل- فريق التحرير:

اشتبهت دورية تابعة للشرطة الكويتية في قائد مركبة، وعند توقيفه رفض الانصياع وهرب من الشرطة التي قامت بمطاردته حتى تمكنت من إيقافه، لكن عند نزوله من المركبة كانت المفاجأة الصادمة.

وحسب صحيفة “الراى” الكويتية، فإن إحدى الدوريات بقيادة ملازم، وخلال جولة في منطقة السالمية، اشتبه في مركبة فطلب من سائقها التوقف، لكنه رفض وانطلق هارباً، فتمت ملاحقته حتى أُجبر على التوقف وعندما تقدم نحوه الضابط وبرفقته شرطي، خرج من المركبة حاملاً سلاحاً وطعنه به، وتمت السيطرة عليه، وبدا في حال تعاط.

وقال مصدر أمني للصحيفة: “بالتدقيق على بيانات المضبوط، ظهر أنه مواطن من أرباب السوابق ومطلوب لتنفيذ حكم جنائي، فيما السيارة التي كان على متنها مسروقة وعثر فيها على مواد مخدرة، واقتيد إلى الجهات الأمنية، بينما نُقل الضابط إلى المستشفى”.

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