«قصر المساكن» تبحث عن موظف براتب 18000 ريال.. تعرف على الشروط

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أعلنت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن”، لخدمات التوظيف ، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض ، وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه .
المسمى الوظيفي :
– مدير مشاريع مباني سكنية
المؤهلات والخبرات :
– حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية.
– خبرة 15 سنة.
– خبرة متميزة في إنشاءات المباني والتشطيب.
الراتب والمزايا:
– الراتب يبدأ من 15000 ريال سعودي إلى 18000 ريال سعودي يحدد بعد المقابلة.
تامين طبي.
طريقة التقديم :
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):
– رابط التقديم:
* يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكد إن Linkedin