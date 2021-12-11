«قصر المساكن» تبحث عن موظف براتب 18000 ريال.. تعرف على الشروط

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أعلنت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن”، لخدمات التوظيف ، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض ، وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه .

المسمى الوظيفي :

– مدير مشاريع مباني سكنية

المؤهلات والخبرات :

– حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية.

– خبرة 15 سنة.

– خبرة متميزة في إنشاءات المباني والتشطيب.

الراتب والمزايا:

– الراتب يبدأ من 15000 ريال سعودي إلى 18000 ريال سعودي يحدد بعد المقابلة.

تامين طبي.

طريقة التقديم :

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم:

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* يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكد إن Linkedin