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«قصر المساكن» تبحث عن موظف براتب 18000 ريال.. تعرف على الشروط

«قصر المساكن» تبحث عن موظف براتب 18000 ريال.. تعرف على الشروط
قصر المساكن - وظائف
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة قصر المساكن عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن”، لخدمات التوظيف ، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض ، وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه .

المسمى الوظيفي :

– مدير مشاريع مباني سكنية

المؤهلات والخبرات :

–  حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية.

–  خبرة 15 سنة.

– خبرة متميزة في إنشاءات المباني والتشطيب.

الراتب والمزايا:

– الراتب يبدأ من 15000 ريال سعودي إلى 18000 ريال سعودي يحدد بعد المقابلة.

تامين طبي.

طريقة التقديم :

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم:

 (اضغط هنا)

* يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكد إن Linkedin

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