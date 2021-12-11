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بعد الرمان .. 4 ملايين حبة كبتاغون في «شحنة أكياس بن» كانت في طريقها للمملكة (فيديو)

بعد الرمان .. 4 ملايين حبة كبتاغون في «شحنة أكياس بن» كانت في طريقها للمملكة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

كشف جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني،  عن إحباط عملية تهريب أربعة ملايين حبة كبتاغون، داخل شحنة أكياس بن، من قبل شعبة المعلومات التي أوقفت مجموعة من المتورطَين.

وبحسب بيان نشرته قوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن لكشف شبكات التهريب والاتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ.

وأضاف البيان أن الشحنة كان طريقها من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة.

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، قد سبق أن أعلن عن هذه العملية، خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقِدَ في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.

وأوضح البيان أنه تم توقيف شخصين تبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة ، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة.

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة لمستودع في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن.

يذكر أنه كان قد تم ضبط نحو 2.5 مليون قرص مخدر كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان في أبريل الماضي.

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