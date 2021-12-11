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خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق

خالد العتيبي يكشف عن مكالمة سمو ولي العهد التي أفرجت عنه في دقائق
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المواطن خالد العتيبي، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية في مطار باريس تعسفيًا، عن تفاصيل جديدة حول احتجازه وتعرضه للإهانة والتعذيب النفسي والبدني أيضًا، مؤكدًا أنه تم الإفراج عنه بعد أقل من ساعة من رسالة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وقال العتيبي في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ،: “أخبروني بأنني متهم بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وطالبوني بالتوقيع على الكلام المكتوب، فقلت لهم أنا لا أوقع على أي شيء ولن أتحدث بأي أمر حول ذلك إلا بحضور السفارة ووجود محامٍ لي، ولن أوقع على الكلام المكتوب لأنني لا أقرأ الفرنسية”.

واستطرد: “بعدها أجلسوني في غرفة الانتظار للشرطة، وأدخلوني في غرفة قذرة، وانتظرت طويلا، وحينها وجدت زميلي قادما وطرق الباب ففتحوا له، فبادرته بالحديث فورا طالبا منه التواصل مع السفارة لأن الموضوع أخذ منحى أكبر وتجاوز الحد ولا أملك هاتف جوال أو أي شيء، فأخذ أغراضه وحقيبته وخرج، وتواصل مع السفارة التي تجاوبت ووصلت إلى قسم الشرطة في المطار، إلا أنهم بعد ذلك اقتادوني إلى قسم آخر للشرطة بجانب المطار ولم يحددوا لي مكانه وموقعه ولم يكن جوالي معي في حينها”.

وتابع: “أجبروني على الصعود سيرا لدورين لاستجوابي من قِبَل المحقق، والمتعب في الأمر أنهم كانوا ينزلونني مرة للأسفل، وبعد 5 دقايق يأخذونني للأعلى مجددا، فبادرتهم بالقول: إذا أنتم تقولون إنني لست مجرما إذن سأبقى هنا لديكم وخذوا ما تريدون، وردوا علي بأن هذه الإجراءات يتم اتخاذها مع جميع الفرنسيين أيضا”.

واختتم العتيبي تصريحاته بقوله: “بعد لحظات من إرسال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإخلاء والإفراج الفوري عني غادرت خلال ساعة، ووجدت زميلي وأحد منسوبي السفارة ينتظرانني، بعد أن مكثت في الحجز والتحقيق لأكثر من يوم لفترة امتدت لـ30 ساعة، ثم خرجت، وكل ما كنت أريده أن أعود لمنزلي وأرتاح وأنام، إضافة إلى رؤيتي لوالدي ووالدتي فذلك يساوي لدي الدنيا كلها”.

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