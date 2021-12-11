الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هكذا كانت النتائج .. المقارنة بين المئات من مصابي «أوميكرون» و«دلتا»

هكذا كانت النتائج .. المقارنة بين المئات من مصابي «أوميكرون» و«دلتا»
0

تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة حول تأثير متحورات فيروس كورونا من دلتا مرورا بمتحور أوميكرون الجديد|، كشفت بيانات أولية للمملكة المتحدة أنَ الأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثالثة مُعزِّزة محصنون بدرجة جيدة من “أوميكرون”.

وذكر تقرير نشرته صحيفة  التايمز البريطانية، أن علماء المملكة المتحدة قارنوا 581 إصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا بـ56000 حالة من مصابي متحور دلتا.

وتوصل العلماء إلى أن الأشخاص الذين تناولوا جرعتين من أسترازينيكا منذ عدة أشهر لم يكن لديهم أي حماية تقريباً من عدوى “أوميكرون”، بينما قدمت جرعتان من فايزر حماية أكثر بقليل من 30%.

كما توصلوا إلى أن جرعة ثالثة من فايزر، وهو اللقاح الأكثر شيوعاً لاستخدامه في الجرعات المعززة في المملكة المتحدة، رفعت الحماية إلى نسبة 71% لدى أولئك الذين تلقوا أسترازينيكا في الجرعات الأولى.

وفي تفاصيل الدارسة لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون يسبب أمراضاً أكثر اعتدالاً، لكن السرعة التي ينتشر بها تعني أن العلماء يخشون أن ترتفع الحالات بسرعة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل تظهر الإحصائيات من جنوب إفريقيا أن نحو 31% من مرضى أوميكرون المودعين في المستشفيات في مدينة تشوان، مركز تفشي المرض، مصنفون بـ”حالات خطيرة”.

وكان مبتكرا لقاح فايزر- بيونتيك، قد أكد أن  كوفيد-19 لم يعد مخيفاً بعد الآن، نتيجة الحماية التي توفرها الجرعات، لكنهما أعربا عن مخاوف بشأن “أوميكرون”.

مواد ذات صلة

دراسة بريطانية تحسم الجدل بشأن خلط لقاحات كورونا

دراسة بريطانية تحسم الجدل بشأن خلط لقاحات كورونا

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا؟.. مكتشفة المتحور الجديد توضح

ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا؟.. مكتشفة المتحور الجديد توضح

دراسة فريدة من نوعها.. انهيار العلاقات الزوجية بين طيور القطرس لهذا السبب

دراسة فريدة من نوعها.. انهيار العلاقات الزوجية بين طيور القطرس لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>