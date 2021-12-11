هكذا كانت النتائج .. المقارنة بين المئات من مصابي «أوميكرون» و«دلتا»

تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة حول تأثير متحورات فيروس كورونا من دلتا مرورا بمتحور أوميكرون الجديد|، كشفت بيانات أولية للمملكة المتحدة أنَ الأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثالثة مُعزِّزة محصنون بدرجة جيدة من “أوميكرون”.

وذكر تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، أن علماء المملكة المتحدة قارنوا 581 إصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا بـ56000 حالة من مصابي متحور دلتا.

وتوصل العلماء إلى أن الأشخاص الذين تناولوا جرعتين من أسترازينيكا منذ عدة أشهر لم يكن لديهم أي حماية تقريباً من عدوى “أوميكرون”، بينما قدمت جرعتان من فايزر حماية أكثر بقليل من 30%.

كما توصلوا إلى أن جرعة ثالثة من فايزر، وهو اللقاح الأكثر شيوعاً لاستخدامه في الجرعات المعززة في المملكة المتحدة، رفعت الحماية إلى نسبة 71% لدى أولئك الذين تلقوا أسترازينيكا في الجرعات الأولى.

وفي تفاصيل الدارسة لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون يسبب أمراضاً أكثر اعتدالاً، لكن السرعة التي ينتشر بها تعني أن العلماء يخشون أن ترتفع الحالات بسرعة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل تظهر الإحصائيات من جنوب إفريقيا أن نحو 31% من مرضى أوميكرون المودعين في المستشفيات في مدينة تشوان، مركز تفشي المرض، مصنفون بـ”حالات خطيرة”.

وكان مبتكرا لقاح فايزر- بيونتيك، قد أكد أن كوفيد-19 لم يعد مخيفاً بعد الآن، نتيجة الحماية التي توفرها الجرعات، لكنهما أعربا عن مخاوف بشأن “أوميكرون”.