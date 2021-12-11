غدًا.. سماء المملكة تشهد ظاهرة لم تحدث منذ 7 آلاف سنة

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تشهد سماء المملكة والوطن العربي، غدًا الأحد حدثًا فريدًا، لم يقع منذ حوالي 7 آلاف سنة.

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيتم رصد المذنب “ليونارد” فوق أراضي المملكة والوطن العربي غدا الأحد، عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت في بيان لها، أن “المذنب “ليونارد” سيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34.902.292 مليون كيلومتر من كوكب الأرض”.

وسيشهد العالم ظاهرة اقتراب المذنب ليوناردو المكتشف حديثًا من الأرض خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث ستضيء كرة الجليد الخضراء الساطعة هذه على الأرض لأول مرة منذ 70000 عام، وسيكون مرئياً في سماء النصف الشمالي من الكرة الأرضية قبل الفجر باستخدام تلسكوب أو مناظير في مواقع السماء المظلمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن للمذنب ذيل يكتسب لونه الأخضر حين يسخن صخره الجليدي كلما اقترب من الشمس، فينبعث منه أولاً غبار أزرق، ثم أصفر أو أبيض وأخيراً أخضر، وعندما يتحول هذا اللون إلى أزرق المخضر، فهذا يعني أن المذنب دافئ، ويحتوي على الكثير من السيانيد والكربون ثنائي الذرة وأن إمكانية تفككه في أعلى مستوياته.