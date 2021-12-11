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يتلقى 10 لقاحات كورونا في يوم واحد.. ماذا حدث

يتلقى 10 لقاحات كورونا في يوم واحد.. ماذا حدث
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة غريبة، أقدم شخص نيوزيلندي على تلقي 10 جرعات ضد فيروس كورونا في يوم واحد.

وكان  السلطات الصحية النيوزيلندية، قد بدأت تحقيقا، بعد تداول أنباء عن تلقي رجل تطعيم ضد فيروس كورونا، لما يصل إلى 10 مرات، في يوم واحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أنه يعتقد حصول الرجل على مال، مقابل تلقيه اللقاحات، نيابة عن أشخاص آخرين.

ونقلت عن  مديرة برنامج التطعيم، أن وزارة الصحة في البلاد، تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وأنه يوجد لدينا مخاوف بشأن هذا الوضع ونعمل مع الهيئات المعنية.

يذكر أنه لا يتعين أن يكشف المواطنون عن هوياتهم، عند تلقي اللقاح في نيوزيلندا.

وكان  نحو 89% من مواطني نيوزيلندا تقد تلقوا تطعيما كاملا.

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