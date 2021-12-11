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الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في الأيام القادمة على هذه المناطق

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار في الأيام القادمة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المختص في الأرصاد عقل العقيل، عن تسجيل العاصمة الرياض اليوم السبت، 8 درجات مئوية للحرارة الصغرى، وهي أجواء باردة مع اقتراب دخول فصل الشتاء فلكياً خلال 10 أيام.

وعن توقعاته للأرصاد حتى نهاية الأسبوع، أكّد العقيل، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن هناك توقعات لحالة مطرية خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل محافظة جدة وأجزاءً من المدينة المنوّرة وتمتد لتشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ولا يُستبعد أن تمتد إلى شمال منطقة الرياض والمنطقة الغربية منها.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس، عبدالله الحربي، حالة جوية ممطرة تشمل أجزاءً من ستّ مناطق، وتبدأ مساء الثلاثاء القادم.

وقال الحربي في تغريدة له عبر موقع “تويتر” أنه بدءًا من مساء الثلاثاء القادم، متوقع حالة جوية ماطرة، تؤثر على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم وشمال الرياض، وبامتداد شرقي إلى الحفر بالمنطقة الشرقية والحدود الشمالية، إضافة إلى دولة الكويت.

وأشار الحربي، إلى أنَّ مركز الحالة الجوية الممطرة هو سواحل مكة المكرمة ووسط البحر الأحمر.

وأضاف الباحث في الطقس أن الحالة الجوية الممطرة قد تدخل إلى مناطق أخرى بالمملكة، مع اقتراب الحالة وانتقالها إلى الجنوب تدريجيًا.

 

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