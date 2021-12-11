الكونجرس الأمريكي يمرر قانون وقف الطائرة المسيرة الإيرانية

تواصل – وكالات:

وافقت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على تمرير قانون وقف أنشطة الطائرة المسيرة الإيرانية.

وكانت مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين، في الكونجرس الأمريكي، تقدموا بمشروع قانون، لوقف أنشطة طائرات إيران المسيرة.

ونص مشروع القانون، على معاقبة أي شكل من أشكال التعاون مع إيران، في مجال أنشطة الطائرات المسيرة، مع التأكيد على أن العقوبات الأمريكية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني، بموجب قانون “جستا” تشمل أيضًا توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة بدون طيار من وإلى إيران.

كانت اللجنة، قد أرجأت أمس، التصويت على مشروع القانون؛ لفرض عقوبات على البرنامج الإيراني للطائرات من دون طيار إلى مناقشات اليوم، حتى تم الموافقة علي تمرير القانون منذ قليل.