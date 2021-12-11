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“واتساب” يبتكر ميزة المحفظة “نوفي” لإرسال واستقبال الأموال

“واتساب” يبتكر ميزة المحفظة “نوفي” لإرسال واستقبال الأموال
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تواصل – فرق التحرير :

أطلق تطبيق «واتساب» ميزة جديدة، بدأ بتطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستفيد منها عدد من مستخدميه في الولايات المتحدة.

تتمثل هذه الميزة في إمكانية إرسال الأموال واستلامها بشكل فوري، ومن دون أي رسوم، كما لا توجد لهذه الخدمة الجديدة أي قيود على مرات الاستفادة منها، وأُطلقت شركة ميتا المالكة لتطبيق الواتس أب؛ عليها اسم محفظة «نوفي».

وأعلنت شركة «ميتا» أن الخدمة الجديدة خضعت للتجربة في شهر أكتوبر الماضي، وهي تتيح لمستخدمي «واتساب» إرسال واستلام العملات المشفرة بشكل فوري كمرفق من خلال الدردشة باستعمال العملة الرقمية «Pax Dollar»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي بيان صحفي عن الميزة الجديدة “نوفي” ذكرت شركة ميتا أنه “لاستبعاد أي شخص من النظام المالي العالمي عواقب على حياة الناس، إذ غالبًا ما يدفع أمثال هؤلاء ثمنا أعلى من أجل الحصول عليه، أو إرساله من تحويلات لعائلاتهم”.

ويعتبر الخبراء بمجال التقنية، أن ميزة نوفي الجديدة تعد خطوة كبيرة ومهمة من جانب “ميتا” لدمج العملات المشفرة في منصاتها.

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