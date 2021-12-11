الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“فلكية جدة” ترصد مرور “ليونارد” بالقرب من الأرض.. غداً

“فلكية جدة” ترصد مرور “ليونارد” بالقرب من الأرض.. غداً
0

تواصل – واس

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي غدًا الاحد، وصول المذنب “ليونارد”، إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض، عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن المذنب يزداد سطوعًا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء، بعد غروب الشمس مباشرةً، قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و 2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه .

وأوضح أن القياسات تشير بأن هذا الزائر السماوي، يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.

مواد ذات صلة

صبيحة يوم الجمعة.. ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

صبيحة يوم الجمعة.. ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

السبت.. كسوف كلي أخير لـ الشمس هذا العام لن يشاهده المواطنون

السبت.. كسوف كلي أخير لـ الشمس هذا العام لن يشاهده المواطنون

توقعات بكسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة

توقعات بكسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة

الليلة.. اجتماع كوكبي ثلاثي يُشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

الليلة.. اجتماع كوكبي ثلاثي يُشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة