“فلكية جدة” ترصد مرور “ليونارد” بالقرب من الأرض.. غداً

تواصل – واس

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي غدًا الاحد، وصول المذنب “ليونارد”، إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض، عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن المذنب يزداد سطوعًا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء، بعد غروب الشمس مباشرةً، قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و 2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه .

وأوضح أن القياسات تشير بأن هذا الزائر السماوي، يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.