إجراءات ضد “قانون” حرم معلمة من وظيفتها بسبب الحجاب في كندا

تواصل – وكالات:

شهدت مدرسة كيبيك الغربية في مقاطعة تشيلسي بكندا، واقعة فصل معلمة، بموجب قانون، يحظر ارتداء الرموز الدينية، على موظفي القطاع العام.

وقال رئيس مجلس إدارة، واين دالي: إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث، نُقلت إلى عمل مختلف، بموجب قانون حظر ارتداء الرموز الدينية على الموظفين، الذين يؤدون أعمالًا تخولهم سلطة، حسب، “روسيا اليوم”.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الباب مفتوحًا أمام احتمال اتخاذ إجراءات قانونية، ضد قانون المقاطعة، الذي حرم معلمة من وظيفتها بسبب إرتدائها الحجاب، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يفقد أحد، بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية، وظيفته أو عمله في كندا.

يذكر أن مقاطعة كيبيك، يتحدث معظم سكانها اللغة الفرنسية، وسنت بض القوانين التي تحافظ بها على علمانيتها، ومن بينها ذلك القانون الذي صدر في 2019 ؛ والذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالًا تخولهم سلطة؛ بهدف “الحفاظ على العلمانية” في قطاعات الخدمة العامة بها.