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طالبة بجامعة الملك عبد العزيز تخترع جهازًا لكشف الألغام

طالبة بجامعة الملك عبد العزيز تخترع جهازًا لكشف الألغام
صورة توضيحية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت رزان المطيري، الطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة،  من تصمم جهاز يستطيع اجتياز الألغام، في خطوة هامة للحد من ضحايا الألغام بين جنود جيش المملكة، وحماة الوطن.

وقالت المطيري، لـ”الاخبارية”: إن الجهاز المبتكر يعمل على تشتيت أجهزة الرادار، والمناظير في الطائرات الحربية، في كشف علمي بسيط، يسهل من مهمة الجنود في الجبهات القتالية.

وأوضحت أن أهم ما يميز الجهاز الجديد، هو وضع حد لضحايا الألغام، جراء الإنفجارات التي لا تتوقف، وأنه يساهم في عدم فقدان أي بطل من جنود الوطن لطرف من أطرافه.

وأشارت المطيري إلى أن الجهاز، عبارة عن اختراع بسيط، يحمله الجنود الذين يتقدمون الصفوف، الأمر الذي يجعل باقي الجيش في مأمن، وبمعزل عن أية أخطار من الممكن أن تحدث، عند استعماله في إزالة الألغام.

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