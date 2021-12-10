هل هناك أنواع من الأغذية يُحبّها القلب؟ استشاري يجيب

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من المعروف أن القلب هو أهم عضو في جسم الإنسان، فهو يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وللمحافظة على صحة القلب، هناك بعض الأطعمة التي نصح الخبراء بها، لتجنب تعرض القلب للإصابة بالعديد من الأمراض.

وحدد استشاري أمراض القلب د. خالد النمر، بعض أنواع الغذاء الذي يُحبّها القلب، حيث أكد أن الإكثار من أكل الخضروات والفواكه، من الاشياء المفيدة جدًا، للمحافظة على قلب سليم يعمل بطاقة أفضل، دون أية أمراض.

وأضاف النمر في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، أن التقليل من الملح والسكريات والنشويات؛ من أهم الخطوات الضرورية التي يجب المداومة عليها، لمساعدة القلب على القيام بوظائفه على النحو الأفضل.

وأشار أستاذ أمراض القلب، إلى أن التقليل من الرز، والتمر، والدونات، والعسل، والفطائر، إلى جانب الامتناع عن إضافة السكر، على “الشاهي” و”الكوفي”، خاصة من لديهم زيادة وزن و سكري، يحافظ بشكل كبير على القلب من أمراض لا حصر لها.