الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عالم يفجر مفاجأة: “أوميكرون” ينتشر في دولة أوروبية أسرع من جنوب أفريقيا

عالم يفجر مفاجأة: “أوميكرون” ينتشر في دولة أوروبية أسرع من جنوب أفريقيا
دول أوربية
0

تواصل – وكالات:

فجرعالم الأوبئة، جون إدموندز، مفاجأة بعد اعلانه أمس، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون”، تنتشر في إنجلترا بشكل أسرع مما يحدث في جنوب أفريقيا.

وأوضح إدموندز، أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من حالات “أوميكرون”، التي تؤكدها الاختبارات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حالات الإصابة في بريطانيا 60 ألفًا يوميًا خلال أيام، وفق “سبوتنيك”.

وأكد أن متوسط ​​عمر السكان في إنجلترا، أعلى منه في جنوب أفريقيا، لذا قد يكون الانجليز، معرضون لخطر تسجيل معدلات كبيرة في عدد الإصابات.

ووفقًا لدراسة يابانية، فإن المتحورالجديد أسرع انتشارًا من غيره، ويمكنه التهرب من جهاز المناعة في الجسم.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية، أكدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل تقديم أي توصيات، بخصوص متحور كورونا الجديد.

مواد ذات صلة

لقاح جديد فعال لكورونا.. “الصحة العالمية” تُصدر توصيات بشأنه

لقاح جديد فعال لكورونا.. “الصحة العالمية” تُصدر توصيات بشأنه

هل تختلف أعراض أوميكرون عن دلتا؟ خبيرة تجيب

هل تختلف أعراض أوميكرون عن دلتا؟ خبيرة تجيب

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.38 دولار للبرميل

هبوط أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 74.38 دولار للبرميل

اكتشاف إصابة أردنيين بـ«أوميكرون» أحدهما حيّر الأطباء لهذا السبب

اكتشاف إصابة أردنيين بـ«أوميكرون» أحدهما حيّر الأطباء لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>