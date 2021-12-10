عالم يفجر مفاجأة: “أوميكرون” ينتشر في دولة أوروبية أسرع من جنوب أفريقيا

تواصل – وكالات:

فجرعالم الأوبئة، جون إدموندز، مفاجأة بعد اعلانه أمس، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “أوميكرون”، تنتشر في إنجلترا بشكل أسرع مما يحدث في جنوب أفريقيا.

وأوضح إدموندز، أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من حالات “أوميكرون”، التي تؤكدها الاختبارات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حالات الإصابة في بريطانيا 60 ألفًا يوميًا خلال أيام، وفق “سبوتنيك”.

وأكد أن متوسط ​​عمر السكان في إنجلترا، أعلى منه في جنوب أفريقيا، لذا قد يكون الانجليز، معرضون لخطر تسجيل معدلات كبيرة في عدد الإصابات.

ووفقًا لدراسة يابانية، فإن المتحورالجديد أسرع انتشارًا من غيره، ويمكنه التهرب من جهاز المناعة في الجسم.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية، أكدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل تقديم أي توصيات، بخصوص متحور كورونا الجديد.