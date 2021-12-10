الاحتلال يفرج عن فيديو ينشر لأول مرة للحظة هروب الأسرى من”جلبوع”

تواصل – وكالات :

عرضت وسائل إعلام الكيان الصهيوني لأول مرة مشاهدًا لهروب الأسرى من سجن “جلبوع”. وتناقلت وسائل الإعلام الفيديو؛ الذي يعد الأول من نوعه الذي يوثق لحظات الهروب، حسب قناة الحدث الإخبارية.

يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين نجحوا في السادس من سبتمبر الماضي في الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي فلسطين.

وأعلنت سلطات الاحتلال ساعتها أنه “في الساعة 01:00 ليلاً لاحظ حراس مصلحة السجون اختفاء عدد من الأسرى من زنزانة، وبعد ساعة اكتشفوا النفق الذي هرب منه الأسرى الستة”.

واكتشفوا أن طول النفق الذي حفره الأسرى يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن”.