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تنويه هام من سفارة المملكة في المغرب للمواطنين

تنويه هام من سفارة المملكة في المغرب للمواطنين
سفارة المملكة فى تيران
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في المغرب، أنه قد تم تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون.

وقالت السفارة في بيان لها : ” نحيط جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من والى المغرب حتى 31 ديسمبر 2021م، ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.”

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصًا بأوروبا وإفريقيا.

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