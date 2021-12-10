توقعات طقس السبت.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح السطحية على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية مثيرة للأتربة والغبار .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .