يمنح للملوك والرؤساء.. أمير الكويت يهدي سمو ولي العهد “رمز عظيم”.. تعرف عليه

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قلّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قلادة “مبارك الكبير ووسام الكويت.

وتعد قلادة مبارك الكبير من الرموز العظيمة التي يقوم بها ملك الكويت بإعطائها للرموز المهمة من الملوك ورؤساء العالم، لذا فكل من يحصل عليها من الأشخاص المهمين الذين لهم مكانة كبيرة وفخر شديد، فهي من الرموز ذات المكانة العالية وفقا للقانون الصادر في عام 1962 المنظم للأوسمة العسكرية في الكويت.

وتعتبر قلادة مبارك الكبير هي أعلى وسام مدني في الكويت والذي يمنح للموك ورؤساء الدول والحكومات، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحاكم السابع للكويت مبارك بن صباح الصباح وهو المؤسس الحقيقي لدولة الكويت عام 1896م حيث ازدهرت الكويت تجاريا واقتصاديا في عهده، وقد أنشأت في عهده المدارس النظامية والمستشفيات وغيرها.

ومن أشهر الأشخاص الذين حصلوا على قلادة مبارك الكبير هم:

الملك عبد لله بن عبد العزيز -رحمه الله-

الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الأمير تشالز من بريطانيا.

محمد أنور السادات من مصر.

جورج بوش من الولايات المتحدة الأمريكية.

الملكة إليزابيث من إنجلترا.

السلطان قابوس من عمان.

الملك محمد السادس من المغرب.

كما انضم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقائمة، أمس الجمعة بعد تسلمه القلادة من أمير الكويت.

من جهة أخرى ينص قانون الوسام بالكويت على بعض المواد الهامة والتي منها:

المادة الأولى: وهي التي يكون محتواها أن رمز قلادة مبارك الكبير يجب أن تمنح للطبقات العالية والأولى والذي يتألف من 8 طبقات هي:

1- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة .

2- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى .

3- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الممتازة .

4- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة الأولى .

5- وسام الكويت من الطبقة الثانية .

6- وسام الكويت من الطبقة الثالثة .

7- وسام الكويت من الطبقة الرابعة .

8- وسام الكويت من الطبقة الخامسة .

فيما يجوز منح وسام الكويت إلى الذين أظهروا شجاعة فائقة سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، كما يجوز منح هذا الوسام أيضاً إلى أسماء من يستشهد منهم.