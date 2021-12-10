ماذا قال ولي العهد لأمير الكويت بعد تسليمه قلادة مبارك الكبير ووصفها بأنه أغلى ما لديهم ؟ (فيديو)

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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
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تواصل – فريق التحرير:

دار حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقبال ولي العهد في زيارته الرسمية لدولة الكويت.

وسلم أمير الكويت ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، وقال للأمير محمد بن سلمان :” هذه أغلى ما عندنا”.

فيما رد عليه ولي العهد قائلاً : ” هذه غالية ولكن أغلى شيء عندنا نشراكم بصحتكم الله يطول عمرك”.

جدير بالذكر، أن ولي العهد قد أنهى، في وقت سابق من اليوم، زيارته لدولة الكويت، والتي جاءت ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدأت الثلاثاء الماضي.

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