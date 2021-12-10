ماذا قال ولي العهد لأمير الكويت بعد تسليمه قلادة مبارك الكبير ووصفها بأنه أغلى ما لديهم ؟ (فيديو)

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دار حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال استقبال ولي العهد في زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وسلم أمير الكويت ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، وقال للأمير محمد بن سلمان :” هذه أغلى ما عندنا”.
فيما رد عليه ولي العهد قائلاً : ” هذه غالية ولكن أغلى شيء عندنا نشراكم بصحتكم الله يطول عمرك”.
جدير بالذكر، أن ولي العهد قد أنهى، في وقت سابق من اليوم، زيارته لدولة الكويت، والتي جاءت ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدأت الثلاثاء الماضي.
فيديو | أمير#الكويتخلال تسليم ولي العهد قلادة مبارك الكبير: "هذه أغلى ما عندنا"
وولي العهد: "هي غالية لكن أغلى ما عندنا أن نشوفك بصحة"#الإخبارية#ولي_العهد_في_الكويتpic.twitter.com/qzrBkt4cnX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)December 10, 2021