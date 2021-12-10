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هل يقلل تناول القهوة خطر الإصابة بالسرطان؟ دراسة تكشف مفاجأة

هل يقلل تناول القهوة خطر الإصابة بالسرطان؟ دراسة تكشف مفاجأة
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة صينية أن استهلاك القهوة يمكن أن يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.

ووفقًا للدراسة، فإن ارتفاع استهلاك القهوة ارتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات، بعد مراجعة 16 دراسة مختلفة أجريت في الفترة بين 1989 إلى 2019، شملت أكثر من مليون شخص، أكثر من 57 ألفا منهم أصيبوا بسرطان البروستات.

ووفقا لتحليل البيانات المجمعة للأدلة المتاحة، المنشور في المجلة الإلكترونية BMJ Open، تشير النتائج إلى أن كل كوب إضافي من المشروب اليومي مرتبط بتقليل المخاطر النسبية بنسبة 1٪ تقريبا.

وبالمقارنة مع أدنى فئة من استهلاك القهوة، يبدو أن أولئك الذين يعتبرون الأكثر استهلاكا لديهم انخفاض في خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 9%.

ووجد تحليل إضافي أن أعلى استهلاك كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 7% مقارنة بأقل تناول للقهوة.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك انخفاضا بنسبة 12% في خطر الإصابة بسرطان البروستات المتقدم، وانخفاض خطر الوفاة بسرطان البروستات بنسبة 16% بين أولئك الذين شربوا كمية أكبر من القهوة.

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