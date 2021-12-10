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سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت
ولي العهد - برقية شكر - الكويت
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تواصل – واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

ولي العهد في دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظهما الله ـ.

متمنياً لسموكم دوام الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

الكويت: 6 / 5 / 1443هـ

الموافق: 10 / 12 / 2021م

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