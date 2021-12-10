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سمو ولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

سمو ولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسمية
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تواصل – وكالات:

غادر صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الكويت، في ختام جولته الخليجية، التي شملت دول مجلس التعاون.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، سمو ولي العهد، بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

وقاد أمير الكويت، سمو ولي العهد، قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، تقديرًا لإنجازاته المميزة للمملكة وتعزيزه أواصر الأخوة بين البلدين وبين دول مجلس التعاون.

وأكّد سفير دولة الكويت لدى المملكة، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح أن زيارة ، سمو ولي العهد للكويت، تأتي استمراراً للتعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين وتحمل ملفات مهمة في مجالات متعددة.

وكان في وداع سمو ولي العهد، لدى مغادرته المطار الأميري، صاحب السمو الشيخ مشغل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وشملت جولة سمو ولي العهد، سلطنة عُمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والتي اختتمها بالكويت، قبل انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسميةولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسميةولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

ولي العهد يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

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