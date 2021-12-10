سمو ولي العهد وولي عهد الكويت يعقدان جلسة مباحثات رسمية

تواصل – واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك بقصر بيان في العاصمة الكويت.

ورحب سمو ولي عهد الكويت في بدايتها بسمو ولي العهد في زيارته لدولة الكويت، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الكويت على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات السعودية الكويتية، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.