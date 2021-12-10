خطيب جامع الراجحي: أعرف شابين يختمون القرآن من الفجر وحتى صلاة الجمعة

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قال خطيب جامع الراجحي، وعضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم، عمر السعدان: إنه يلاحظ حالة من التنافس الفريد، بين الشباب في تلاوة القرآن الكريم، في المسجد وخاصة يوم الجمعة.

وأضاف السعدان في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه يعرف شابين في جامع الراجحي بالرياض، يبدأون بختم كتاب الله – عز وجل- حيث يبدأون في قراءة سورة “البقرة” من بعد صلاة الفجر، حتى ينتهون من سورة “الناس” قبل دخول الخطيب لإلقاء خطبة الجمعة.

وأوضح خطيب جامع الراجحي أن الشابين، يحدرون القرآن حدرًا، فإذا أخطأ صديقه صوّب وأكمل الآخر، مشيرًا إلى أن هذا دأبهم كل يوم جمعة، حيث يتنافسون بالضبط والإتقان، ويعيشون نعيم الجنة بقراءة القرآن الكريم.

وختم السعدان تغريدته بالدعاء: ” اللهم ارزقنا لذاذة العيش مع كتابك”.

https://twitter.com/omaralsadan/status/1468986110147809291?s=24