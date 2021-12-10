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هؤلاء في خطر.. كورونا يختبئ في هذا المكان من الجسم

هؤلاء في خطر.. كورونا يختبئ في هذا المكان من الجسم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن فيروس كورونا المستجد يهاجم الأنسجة الدهنية، في جسم الإنسان، الأمر الذي يؤكد سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، لخطر الوفاة.

وأضافت الدراسة، أن الفيروس، يصيب الخلايا الدهنية والمناعية بالجسم، موضحة أن الوباء، استهدف في بداية ظهوره، الأشخاص أصحاب الأجسام السمينة.

وأكد فريق البحث القائم على الدراسة، أنه عند فحص الأنسجة الدهنية للمرضى الذين ماتوا بسبب عدوى كورونا، وجد جزيئات الفيروس في الدهون، حيث يمكن للفيروسات أن تختبئ من جهاز المناعة، وفق “العربية”.

واعتبرت الدراسة أن هذا الاكتشاف، هام جدًا للولايات المتحدة، التي تُسجل أعلى معدلات زيادة الوزن في العالم، حيث يعاني 42% من السمنة، معظمهم من البالغين الأميركيين.

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