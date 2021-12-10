الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رصد انفجار نجمي غير مسبوق.. وعلماء يكشفون تأثيره إذا حدث على الشمس

رصد انفجار نجمي غير مسبوق.. وعلماء يكشفون تأثيره إذا حدث على الشمس
0

تواصل – وكالات :

كشف علماء عن رصد انفجار ضخم على سطح نجم بعيد، مشيرين إلى أنه أقوى بـ10 مرات من أقوى انفجار رصد من قبل.

ووفقًا لدراسة أجريت في جامعة كولورادو الأميركية ونشرتها مجلة “نيتشر أسترونومي”، فإن الانفجار المرصود مؤخرًا لو حدث على الشمس لتسبب في فوضى عارمة بشبكات الطاقة على الأرض، وأخل بإشارات برامج الملاحة.

وحدث الانفجار على سطح النجم “إي كي دراكونيس” الذي يبعد عن الأرض نحو 111 سنة ضوئية، ويتشابه مع الشمس في الحجم تقريبا لكنه أصغر منها عمرا بكثير، بحسب سكاي نيوز.

وقدر العلماء الكتلة المنطقة من النجم نتيجة الانفجار بحوالي 4 مليارات كيلوغرام من المواد الحارقة، وهي تفوق بـ10 مرات أكبر كتلة مسجلة انطلقت من نجم شبيه بالشمس.

ويقول الخبراء إن حدوث هذا الانفجار على الشمس ممكن من الناحية النظرية، لكن احتمالات ذلك ضعيفة، حيث يمكن أن يقع مرة كل عدة آلاف من السنين.

مواد ذات صلة

خبراء يتوقعون عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

خبراء يتوقعون عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة