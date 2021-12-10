رصد انفجار نجمي غير مسبوق.. وعلماء يكشفون تأثيره إذا حدث على الشمس

تواصل – وكالات :

كشف علماء عن رصد انفجار ضخم على سطح نجم بعيد، مشيرين إلى أنه أقوى بـ10 مرات من أقوى انفجار رصد من قبل.

ووفقًا لدراسة أجريت في جامعة كولورادو الأميركية ونشرتها مجلة “نيتشر أسترونومي”، فإن الانفجار المرصود مؤخرًا لو حدث على الشمس لتسبب في فوضى عارمة بشبكات الطاقة على الأرض، وأخل بإشارات برامج الملاحة.

وحدث الانفجار على سطح النجم “إي كي دراكونيس” الذي يبعد عن الأرض نحو 111 سنة ضوئية، ويتشابه مع الشمس في الحجم تقريبا لكنه أصغر منها عمرا بكثير، بحسب سكاي نيوز.

وقدر العلماء الكتلة المنطقة من النجم نتيجة الانفجار بحوالي 4 مليارات كيلوغرام من المواد الحارقة، وهي تفوق بـ10 مرات أكبر كتلة مسجلة انطلقت من نجم شبيه بالشمس.

ويقول الخبراء إن حدوث هذا الانفجار على الشمس ممكن من الناحية النظرية، لكن احتمالات ذلك ضعيفة، حيث يمكن أن يقع مرة كل عدة آلاف من السنين.