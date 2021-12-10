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أثناء صلاة الجمعة.. مسلحون يقتلون 16 مصليًا في مسجد بنيجيريا

أثناء صلاة الجمعة.. مسلحون يقتلون 16 مصليًا في مسجد بنيجيريا
مقتل 16 مصلي بنيجيريا اثناء صلاة الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

أدى هجوم مسلح على مسجد شمال نيجيريا، اليوم الجمعة، إلى مقتل 16 شخصًا، على الأقل، بعدما استغرق الهجوم عدة ساعات، بواسطة مجموعة كبيرة من المسلحين كانواعلى متن دراجات نارية.

وقال مسئول بالحكومة النيجيري يدعى الحسن عيسى مزكوكا، في بيان: أنه تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون، على أحد المساجد في قرية “باري” بمنطقة “ماشيجو” في ولاية “النيجر”، وفق قناة “إيه بي سي” الأمريكية.

وذكرت القناة أن المسلحين، قاموا بقتل أشخاصًا كانوا يؤدون صلاة الجمعة، بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب وتخريب.

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