ترحيب شعبي كبير بزيارة سمو ولي العهد للكويت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لقي إعلان زيارة سمو ولي العهد للكويت، حفاوة رسمية وشعبية بالغة من الشعب الكويتي الشقيق، إذا تستقبل الكويت اليوم الجمعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

حيث يحل ولي العهد ضيفًا على البلاد في زيارة رسمية ضمن جولته الخليجية قبيل انعقاد القمة الخليجية بدورتها الـ42 منتصف ديسمبر الجاري.

وتعكس الزيارة حرصًا متبادلًا لدى قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر بشأن مجمل القضايا استكمالاً لنهج متأصلٍ للدفع قدمًا بعلاقاتهما.

وتجسد العلاقات الكويتية السعودية نموذجًا استثنائيًا للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.

وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان للكويت الثالثة، إذ جرت الأولى في مايو 2015 عندما كان وليًا لولي العهد، في حين جرت الزيارة الثانية في 30 سبتمبر 2018 بعد توليه ولاية العهد في 21 يونيو 2017.