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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ترامب يسًب نتنياهو ويتهمه بالخيانة ويكشف هذا السر

ترامب يسًب نتنياهو ويتهمه بالخيانة ويكشف هذا السر
ترامب يسًب نتنياهو ويتهمه بالخيانة
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تواصل – وكالات :

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيلًا من السباب بألفاظ نابية، إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه منذ أن هنأ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وكشف ترامب أن أول من هنأ بايدن كان نتنياهو، الرجل الذي فعلت من أجله الكثير، وذلك بعدما عرضت ميلانا ترامب، على زوجها مقطع فيديو يوضح حديث نتنياهو لبايدن، الامر الذي أغضب ترامب، ودفعه لسب نتنياهو، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والبرازيلي جاير بولسونارو، لم يهنئوا بايدن بسبب تزوير الانتخابات.

يذكر أن نتنياهو، انتظر أكثر من 12 ساعة، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية نتائج التصويت، حتى قدم التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب.

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