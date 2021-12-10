وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّالوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تنفيذي.

– مدير تخطيط أول.

– مدير أول الحوكمة.

– مدير الاستراتيجية والبحوث السكنية.

– منسق لوجستي أول.

– مدير مالي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:(هنا)