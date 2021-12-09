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عاجل.. عفو ملكي عن 100 سجين وإطلاق سراحهم قبل قليل

عاجل.. عفو ملكي عن 100 سجين وإطلاق سراحهم قبل قليل
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تواصل- فريق التحرير:

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أطلقت المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية قبل قليل سراح نحو 100 سجين، ممن شملهم العفو من النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وهي أول دفعة بالدمام ممن شملهم العفو، على أن يتم إطلاق بقية الدفعات خلال الأسبوعين المقبلين.

وحسب صحيفة الوطن، كان في استقبالهم فور إطلاق سراحهم عدد كبير من أهاليهم في مشهد اختلطت معه التباشير مع دموع الفرح، وعبر عدد من ذوي المعفي عنهم عن عظيم شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما جسده قرار العفو من ارتياح لديهم بعد إطلاق سراح أقاربهم، كما أشادوا بجهود منسوبي المديرية والتي استمرت حتى أوقات متأخرة حرصاً منهم على إنهاء إجراءات المعفو عنهم بأقرب وقت ممكن.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

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