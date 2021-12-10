توفير 177 ألف  فرصة وظيفية .. خبير موارد بشرية يكشف هذه المفاجأة

تواصل- فريق التحرير

قال خبيرالموارد البشريةعبدالرحمن يوسف بخاري إن هناك عوامل إيجابية لارتفاع عدد الموظفين المستقيلين.

وحول طبيعة وإيجابية هذه العوامل فإنها تتمثل في:

1-توفير على فرص وظيفية أفضل.

2- توجه الشباب والشابات لريادة الأعمال.

3- فتح المجال للحصول على تراخيص العمل الحر.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل عدد الموظفين الذين قدموا استقالاتهم إلى 177.376 موظفا بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2021م.

وبحسب ما نقلته الوطن عن ” بخاري”، فإن إعلان هيئة الإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الثاني لعام 2021 يبين أن سوق العمل بدأ في التعافي الملحوظ.

وأضاف أن الفضل يعود لله أولا، ثم لحزم الدعم والتحفيزات التي قدمتها الحكومة مشكورة لمواجهة أزمة كورونا العالمية.

وتابع قائلا :” لوحظ ارتفاع كبير في نسبة الاستقالات 177.376 لدى المواطنين، منوها أن الأرقام تشير إلى ارتفاع نسبة رواد الأعمال بسبب التعافي الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأشار بخاري إلى أن فتح مجال الحصول على تراخيص العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية لكثير من المهن، وخروج كثير من الموظفين لإكمال دراستهم الجامعية، و تصحيح وضع كثير من الأنشطة وسوق العمل له تأثير على الوظائف البسيطة التي لا تتطلب مهارات فنيه عالية.

كما نوه خبير الموارد البشرية أن من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت أيضا في نشرة سوق العمل تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى 11.3%، وزيادة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشريةكانت قد أوضحت أن من نظام العمل منح للموظف السعودي وغير السعودي الحق في تقديم الاستقالة وفق أحكام نظام العمل المنظمة لذلك.

كما تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل من خلال إطلاقها لعدد من قرارات التوطين للمهن والأنشطة.