هاشتاق « 500 ألف ريال غرامة تصوير الناس» يتصدر الترند في المملكة.. ما القصة؟

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #٥٠٠_الف_غرامه_تصوير_الناس الترند في المملكة، بعد أن شارك فيه عشرات الآلاف في ساعات قليلة، وذلك بعد أن نشر فهد سعود العنزي نائب رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة القصيم، عن بند من النظام يُغرّم كل شخص حاول تصوير الآخرين بحد أقصى 500 ألف ريال.

ونشر ” العنزي” الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، يحذر فيه الناس من تصوير الآخرين بسبب العقوبة التي ينص عليها النظام، مشيرًا أنه في حالة تصوير الأشخاص بغير رضاهم سواء في الشارع أو المقاهي أو المناسبات المختلفة من خلال الهاتف النقال يعرض صاحبه هذا الفعل إلى دفع غرامة تقدر بحو 500 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذا الفعل يُعتبر تدخل في حياة الآخرين والمساس بهم، لذا فإن النظام ينص على عقوبة مالية لكل من يفعل ذلك، مشددًا على الجميع الانتباه على الهواتف النقالة التي يحملونها لما تسببه من أزمات كثيرة لهم.

وأثار الفيديو الذي تضن معلومة لا يعرفها كثيرون، الجدل على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حول حقيقة هذه العقوبة أم لا.

وعلى الرغم من الجدل حول حقيقة المعلومة هل هي من النظام أم لا، إلا أن المغردين رحبوا بها حفاظًا على حرمة الحياة الخاصة وحتى لا يستبيحها أي شخص.

وبالرجوع إلى نصوص النظام، فإنه وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية (واس) في 25 يناير 2008م، فإنه بالفعل تم تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي صدر موافقه من مجلس الوزراء عليه، حيث ينص على 16 مادة تعرف وتحدد الجرائم المعلوماتية باعتبارها تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

ويهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، والاقتصاد الوطني، بعقوبتي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.