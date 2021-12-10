الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هاشتاق « 500 ألف ريال غرامة تصوير الناس» يتصدر الترند في المملكة.. ما القصة؟

هاشتاق « 500 ألف ريال غرامة تصوير الناس» يتصدر الترند في المملكة.. ما القصة؟
تصوير الحوادث والعقوبة
0

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #٥٠٠_الف_غرامه_تصوير_الناس الترند في المملكة، بعد أن شارك فيه عشرات الآلاف في ساعات قليلة، وذلك بعد أن نشر فهد سعود العنزي نائب رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة القصيم، عن بند من النظام يُغرّم كل شخص حاول تصوير الآخرين بحد أقصى 500 ألف ريال.

ونشر ” العنزي” الفيديو عبر حسابه على “تويتر”، يحذر فيه الناس من تصوير الآخرين بسبب العقوبة التي ينص عليها النظام، مشيرًا أنه في حالة تصوير الأشخاص بغير رضاهم سواء في الشارع أو المقاهي أو المناسبات المختلفة من خلال الهاتف النقال يعرض صاحبه هذا الفعل إلى دفع غرامة تقدر بحو 500 ألف ريال.

وأشار إلى أن هذا الفعل يُعتبر تدخل في حياة الآخرين والمساس بهم، لذا فإن النظام ينص على عقوبة مالية لكل من يفعل ذلك، مشددًا على الجميع الانتباه على الهواتف النقالة التي يحملونها لما تسببه من أزمات كثيرة لهم.

وأثار الفيديو الذي تضن معلومة لا يعرفها كثيرون، الجدل على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حول حقيقة هذه العقوبة أم لا.

وعلى الرغم من الجدل حول حقيقة المعلومة هل هي من النظام أم لا، إلا أن المغردين رحبوا بها حفاظًا على حرمة الحياة الخاصة وحتى لا يستبيحها أي شخص.

وبالرجوع إلى نصوص النظام، فإنه وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الرسمية (واس) في 25 يناير 2008م، فإنه بالفعل تم تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي صدر موافقه من مجلس الوزراء عليه، حيث ينص على 16 مادة تعرف وتحدد الجرائم المعلوماتية باعتبارها تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

ويهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، والاقتصاد الوطني، بعقوبتي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.

مواد ذات صلة

«النيابة» تحذر من التورط في هذه الجريمة.. السجن عام وغرامة 500 ألف ريال

«النيابة» تحذر من التورط في هذه الجريمة.. السجن عام وغرامة 500 ألف ريال

#دكتور_يسيء_لطالب_طيبه يتصدر الترند.. «تسريبات صوتية»

#دكتور_يسيء_لطالب_طيبه يتصدر الترند.. «تسريبات صوتية»

«مكافحة الفساد»: الجهل بالنظام لا يعفي الموظف من المساءلة التأديبية أو الجنائية

«مكافحة الفساد»: الجهل بالنظام لا يعفي الموظف من المساءلة التأديبية أو الجنائية

«التجارة»: شطب قيد مواطن من سجل المحاسبين القانونيين خالف الأنظمة

«التجارة»: شطب قيد مواطن من سجل المحاسبين القانونيين خالف الأنظمة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة