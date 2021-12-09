تطور خطير.. واشنطن تتوعد إيران حال فشل مفاوضات الملف النووي

تواصل – وكالات:

وجه البيت الأبيض، أمس الخميس، إنذارًا شديد للهجة لإيران حال فشل المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

وقال إنه سيتخذ “إجراءات أخرى” لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه “في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس جو بايدن من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية”، وفق رويترز.

وأضافت ساكي: “إذا لم تتمكن الدبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعاً وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران”.