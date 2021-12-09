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اكتشاف إصابة أردنيين بـ«أوميكرون» أحدهما حيّر الأطباء لهذا السبب

اكتشاف إصابة أردنيين بـ«أوميكرون» أحدهما حيّر الأطباء لهذا السبب
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تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في المملكة الهاشمية.

وذكرت وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان.

وأضافت، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، الأمر الذي أصاب الجميع بالحيرة عن كيفية وصلول المتحور إليه، مشيرة إلى أنه محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

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