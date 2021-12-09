الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة: «السجائر الإلكترونية» تسبب الضعف الجنسي بنسبة 220%

دراسة: «السجائر الإلكترونية» تسبب الضعف الجنسي بنسبة 220%
السجائر الإلكترونية - دراسة
0

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بشكل يومي معرضين للإصابة بضعف جنسي بنسبة 220% مقارنة بغيرهم ممن لا يدخنون السجائر.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للطب الوقائي، أنه تم أخذ بيانات 13,000 رجل واكتشفوا أنهم أكثر عرضة للإبلاغ عن وجود مشاكل أو ضعف جنسي.

يذكر أن التدخين يؤثر بشكل سلبي في جسم الإنسان؛ حيث ينتج عنه العديد من الآثار السلبية المؤذية للفرد، وقد تؤدي بعضها إلى مضاعفات تهدّد الحياة.

وفي الحقيقة فإنّ التدخين يؤذي جميع أعضاء الجسم تقريباً؛ حيث إنّه يؤثر في الجهاز التنفسي، والجهاز التناسلي، والجلد، والعيون، كما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات،

وتجدر الإشارة إلى أنّ التدخين يؤدي إلى الإدمان على مادة النيكوتين المنشّطة الموجودة في التبغ، وهذا ما يجعل عملية الإقلاع عن التدخين مهمّة صعبة، وفي الواقع فإنّ آثار التدخين السلبية لا تؤثر في المدخّن فقط، إذ تؤذي الأفراد المحيطين به والذين يتنفّسون الدخان بطريقة غير مباشرة، لذلك فمن الممكن أن يُعانوا من ذات المشاكل الصحية المعرّض لها المدخّنون، كما أنّ النساء المدخّنات خلال فترة الحمل يعرّضن أنفسهنّ لبعض مشاكل الحمل، ويجعلن أطفالهنّ أكثر عرضة للوفاة بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

مواد ذات صلة

استشاري: التدخين يسبب الضعف الجنسي للرجال وهذا ما يفعله في السيدات

استشاري: التدخين يسبب الضعف الجنسي للرجال وهذا ما يفعله في السيدات

دراسة تكشف: لماذا يداهم الموت المدخنين أثناء النوم؟

دراسة تكشف: لماذا يداهم الموت المدخنين أثناء النوم؟

«النمر» يوضح 3 معلومات خاطئة متداولة عن السجائر الإلكترونية

«النمر» يوضح 3 معلومات خاطئة متداولة عن السجائر الإلكترونية

توقف قلبه عن العمل وتم إنعاشه بصدمة كهربائية.. «النمر» يحذر من هذين الأمرين

توقف قلبه عن العمل وتم إنعاشه بصدمة كهربائية.. «النمر» يحذر من هذين الأمرين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة