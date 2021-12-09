دراسة: «السجائر الإلكترونية» تسبب الضعف الجنسي بنسبة 220%

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية بشكل يومي معرضين للإصابة بضعف جنسي بنسبة 220% مقارنة بغيرهم ممن لا يدخنون السجائر.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية للطب الوقائي، أنه تم أخذ بيانات 13,000 رجل واكتشفوا أنهم أكثر عرضة للإبلاغ عن وجود مشاكل أو ضعف جنسي.

يذكر أن التدخين يؤثر بشكل سلبي في جسم الإنسان؛ حيث ينتج عنه العديد من الآثار السلبية المؤذية للفرد، وقد تؤدي بعضها إلى مضاعفات تهدّد الحياة.

وفي الحقيقة فإنّ التدخين يؤذي جميع أعضاء الجسم تقريباً؛ حيث إنّه يؤثر في الجهاز التنفسي، والجهاز التناسلي، والجلد، والعيون، كما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات،

وتجدر الإشارة إلى أنّ التدخين يؤدي إلى الإدمان على مادة النيكوتين المنشّطة الموجودة في التبغ، وهذا ما يجعل عملية الإقلاع عن التدخين مهمّة صعبة، وفي الواقع فإنّ آثار التدخين السلبية لا تؤثر في المدخّن فقط، إذ تؤذي الأفراد المحيطين به والذين يتنفّسون الدخان بطريقة غير مباشرة، لذلك فمن الممكن أن يُعانوا من ذات المشاكل الصحية المعرّض لها المدخّنون، كما أنّ النساء المدخّنات خلال فترة الحمل يعرّضن أنفسهنّ لبعض مشاكل الحمل، ويجعلن أطفالهنّ أكثر عرضة للوفاة بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ.