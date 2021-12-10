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استشاري يوجه نصيحة لمن يعانون من الصداع المستمر: توقفوا عن هذا الأمر

استشاري يوجه نصيحة لمن يعانون من الصداع المستمر: توقفوا عن هذا الأمر
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تواصل-فريق التحرير:

كشف الدكتور صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، عن سبب معاناة بعض المرضى من صداع مستمر، مشيرًا إلى أن نوع معين من الدواء هو السبب في هذا الصداع.

وقال “الغامدي” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” بعض المرضى لديه صداع مستمر ولايدري أن دواء توسيع الشرايين isosorbide هو السبب وفي كثير من الأحيان ليس من الضروري الاستمرار عليه”.

وأضاف استشاري القلب :”كذلك يمكن أن يتداخل مع أدوية الضعف الجنسي ليسبب هبوط حاد في الضغط”، موجهًا نُصحه للمرضى بمراجعة الطبيب قبل إيقاف أي دواء.

 

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