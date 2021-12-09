إعلامي أمريكي يشيد بأكبر أطباء المسلمين في قرطبة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أشاد أحد الإعلاميين الأمريكيين بالطبيب المسلم ” أبو القاسم الزهراوي”، الذي ولد في قرطبة ببلاد الأندلس- إسبانيا حاليا- ووصفه بأنه مؤسس علم الجراحة.

وأضاف أنه وضع وصنف كتاب” التصريف لمن عجز عن التأليف”، وهو أحد أهم الكتب الطبية آنذاك.

وأوضح أنه ولد في عام 936 م، في قرطبة جنوب إسبانيا، حيث صنف الكتب عن علم الصيدلة والجراحة.

ونوه إلى براعته في جراحة استئصال الأورام والدوالي وعلاج الغدة الدرقية وتجبير العظام.

وعن عبقرية الزهراوي أنه أول من استخدم ووضع قواعد خياطة الجروح بطريقة طبية.

وأكد الإعلامي الأمريكي أن عصر وتاريخ المسلمين يعتبر من أزهى عصور التاريخ.