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أكد أهمية التحديث.. «الحربي» يوضح سبب تعطل واتساب أثناء وصول بعض الصور

أكد أهمية التحديث.. «الحربي» يوضح سبب تعطل واتساب أثناء وصول بعض الصور
سبب تعطل واتساب بالصور
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي أهمية تحديث تطبيق واتساب في هواتف أندرويد سواء واتساب العادي أو الخاص بالأعمال.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يوجد خلل فني وفي حالة وصول صور معينة قد ينهار التطبيق ويتعطل عن العمل.

وأضاف “من وجهة نظري إن هذا ما يسمى بالرموز الهندية وموجودة لها 4 سنوات في آيفون أيضاً وشركة واتساب لا تستطيع إيجاد لها حل حتى الآن”.

وتابع الحربي “حتى لا تفقد الدرشة عليك بهذه الحلول:

أولا: فعل وضع الطيران / ادخل واتساب / احذف الصورة أو الدردشة التي تحوي رموز هندية واحظر المرسل واحذفه نهائياً من واتساب

ثانيا: الطريقه الأخرى لازم تكون داخل من لابتوب مسبقاً وتسوي نفس الطريقه أعلاه.

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