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اتهام مُسن بتعاطي المخدرات وبعد 7 سنوات كانت المفاجأة

اتهام مُسن بتعاطي المخدرات وبعد 7 سنوات كانت المفاجأة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف ديوان المظالم، اليوم الخميس، عن تفاصيل قضية غريبة من نوعها بدأت قبل نحو سبع سنوات، باتهام جهة حكومية لمواطن مُسن بالخطأ بتعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي أحدث له ضررًا معنويًا في قبيلته، حيث إن التهمة لا تتماشى مع عمره.

واليوم الخميس، حسم ديوان المظالم هذه القضية، حيث صدر فيها حكم إداري نهائي لصالح الرجل الذي وجد نفسه متهما بتهمة لا تلائم سنه ومكانته الاجتماعية بسبب اسمه.

وأقرت الجهة الحكومية المعنية بملاحقة مدمني ومتعاطي المخدرات في المملكة، بأنها وقعت في الخطأ بسبب تشابه أسماء بين المتهم والمتعاطي الحقيقي، تم تصحيحه في نهاية الأمر.

لكن المحكمة قررت في حكم إداري تعويض الرجل نظير الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب جريمة لم يرتكبها.

وأشار الديوان في البيان إلى أن الرجل البريء، الذي وصف بأنه “طاعن في السن”، تضرر بعد التعميم على اسمه أكثر من مرة، وإيقاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات.

كما تضرر الرجل المسن من مراجعة الجهة التي اتهمته أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله المدني، ما أدى إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته بحسب ما قال ديوان المظالم.

وقال الديوان : ” إن الثابت أن ما صدر عن الجهة من خطأ تحقق به ضرر معنوي للمدعي وهو كل أذى يصيب الإنسان في مصلحة غير مادة، مما يوجب تعويضه عنه وفقا لاجتهادات الدائرة في تقديره، وإثر ذلك تم إلزام الجهة بتعويض المدعي بمبلغ مالي”.

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