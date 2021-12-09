قناع حديدي ليس للحرب .. استخدم كلجام ضد المرأة في أوروبا (صور)

تواصل- فريق التحرير

تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لقناع حديدي كان يستخدم كنوع من تعذيب المرأة في بريطانيا.

وسخر النشطاء من هؤلاء الذين يدّعون الالتزام بحقوق المرأة، وهم أبعد ما يكونون عنها.

وبحسب ما تم تداوله النشطاء وكشفته الصور، يظهر مدى حجم المعاناة التي كانت تعيشها المرأة الأوربية، في ظل ما تتمتع به الشريعة الإسلامية من آداب وأحكام شرعت لأجل تكريم المرأة.

ونشر الصور المدون البوركيني محمد الأمين سوادغو وعلق عليها قائلا : ” الدعاة إلى حقوق المرأة اليوم .. لجام المرأة السليطة(Scold’s bridle) وهو عبارة عن قناع حديدي يستخدمه الرجال في بريطانيا ضد زوجاتهم اللواتي يثرثرن كثيرا ليمنعهن من الكلام لعدة ساعات وربما لأيام”.

وأضاف أن القناع مزود بجرس وحبل يمكنه أن يجرّ به زوجته في الشارع لتواجه إذلالاً علنياً أمام الجميع.

وأوضح أن اللجام استخدم بداية ضد أسرى الأفارقة والأيرلنديين قبل أن يستعمل ضد النساء بداية من القرن 15 وحتى بدايات القرن 19 الميلادي.