تعرف على الطعام المناسب بعد سن الـ 50 

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة على أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالألياف والأحماض اللازمة، بعد سن الـ 50 وذلك للحفاظ على الصحة بصفة عامة.

وتعتبر أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، أفضل مكمل غذائي للأشخاص الذين بلغ عمرهم 50 عامًا وأكثر. وهذه الأحماض موجودة بكمية كبيرة في زيت السمك وبصورة خاصة في كبد سمك القد، وفقا لصحيفة Daily Express.

ويوضح العلماء أن لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، الموجودة في زيت السمك، خصائص مفيدة ضرورية لعمل القلب بصورة طبيعية.

وأظهرت نتائج الدراسات، أن أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة يمكنها تخفيض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، ومستوى ارتفاع ضغط الدم”.

ويؤكد الباحثون أيضا أن زيت السمك يحسن تدفق الدم إلى الدماغ خلال النشاط الفكري ويؤثر في بعض جوانب التفكير لدى الشباب.

وقالوا إن هذه الخصائص مهمة جدا خاصة لمتوسطي العمر وكبار السن. لأنه بفضل تناول زيت السمك يلاحظ تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ما يمنع الخرف والتدهور العام في وظائف الدماغ.