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حافز مالي لتطعيم من أعمارهم 60 وما فوق ضد كورونا بهذه الدولة

حافز مالي لتطعيم من أعمارهم 60 وما فوق ضد كورونا بهذه الدولة
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تواصل- فريق التحرير

 في خطوة جديدة للإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وافق برلمان سلوفاكيا، اليوم الخميس، على خطة لمنح من سن الستين وما فوق ما يصل إلى 300 يورو ، أي ما يعادل 339 دولارا في حالة إذا ما تم التطعيم.

وكان برلمان سلوفاكيا، قد وافق  على خطة لمنح من سن الستين وما فوق هذا الحافز المالي، بعد أن وافق عليه 97 نائبا مقابل 13 في البرلمان.

كما أقر النواب أن أولئك الذين يتلقون جرعة أولية واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 15 يناير، سيحصلون على 200 يورو أي ما يعادل 226 دولارا نقدا.

بينما الذين يحصلون على جرعة معززة بحلول ذلك التاريخ سيمنحون 300 يورو.

يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه  سلوفاكيا ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقد خضعت البلاد للإغلاق منذ 25 نوفمبر، مع السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم لأسباب محددة فقط.

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