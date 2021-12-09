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الحضور 7:15 صباحًا.. بيان هام من «تعليم جدة» لطلاب المتوسطة والثانوية

الحضور 7:15 صباحًا.. بيان هام من «تعليم جدة» لطلاب المتوسطة والثانوية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة، بدء تطبيق الدوام الشتوي لعام 1443 من يوم الأحد القادم بجميع مدارس المرحتلين المتوسطة والثانوية، الحكومية والأهلية.

وقالت إدارة تعليم جدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بدءًا من الأحد المقبل الموافق8/ 5/ 1443 هـ .. تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، الحكومية والأهلية بـ تعليم جدة”.

وأوضحت أن الحضور سيكون الساعة  7:15 صباحًا، فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة  7:30 صباحًا.

ويعد الدوام الشتوي هو تأخير الوقت لمدة ساعة و ذلك يؤثر على موعد ذهاب الموظفين للعمل و الطلاب  للمدارس و ليتناسب ذلك مع بداية اليوم في الشتاء.

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