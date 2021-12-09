الإعلان عن 3000 وظيفة شاغرة.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عن توفر أكثر من (3000) وظيفة شاغرة في أكبر ملتقى وظيفي تنظمة كلية جدة، وفقاً للتفاصيل الآتية:
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية الصناعية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
التخصصات المطلوبة:-
– الحاسب وتقنية المعلومات.
– التقنية الكهربائية.
– التقنية الكيميائية.
– التقنية الميكانيكية.
– التقنية المدنية والمعمارية.
– التقنية الإدارية.
– تقنية السياحة والضيافة.
– تقنية الغذاء والبيئة.
– تقنية التصنيع الغذائي.
– تقنية الإنتاج الغذائي.
– تقنية الإتصالات.
– التقنية الإلكترونية.
– التقنية الخاصة.
– تقنية الإنتاج الإعلامي.
– تقنية المساحة.
– تقنية تصميم الملابس.
– تقنية التزيين والتجميل.
مواعيد الملتقى:-
– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م.
– موعد الملتقى: يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 15-16 ديسمبر.
طريقة التقديم:-
عبر الرابط التالي:-