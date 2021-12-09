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الإعلان عن 3000 وظيفة شاغرة.. تعرف على التفاصيل

الإعلان عن 3000 وظيفة شاغرة.. تعرف على التفاصيل
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة - وظائف 3000 الف
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت  المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عن توفر أكثر من (3000) وظيفة شاغرة في أكبر ملتقى وظيفي تنظمة كلية جدة، وفقاً للتفاصيل الآتية:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية الصناعية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:-

– الحاسب وتقنية المعلومات.

– التقنية الكهربائية.

– التقنية الكيميائية.

– التقنية الميكانيكية.

– التقنية المدنية والمعمارية.

– التقنية الإدارية.

– تقنية السياحة والضيافة.

– تقنية الغذاء والبيئة.

– تقنية التصنيع الغذائي.

– تقنية الإنتاج الغذائي.

– تقنية الإتصالات.

– التقنية الإلكترونية.

– التقنية الخاصة.

– تقنية الإنتاج الإعلامي.

– تقنية المساحة.

– تقنية تصميم الملابس.

– تقنية التزيين والتجميل.

مواعيد الملتقى:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م.

– موعد الملتقى: يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 15-16 ديسمبر.

طريقة التقديم:-

عبر الرابط التالي:-

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