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«التصنيع الوطنية»: 22 وظيفة في عدد من التخصصات

«التصنيع الوطنية»: 22 وظيفة في عدد من التخصصات
شركة التصنيع الوطنية وظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر 22 وظيفة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مجالات وظيفية للعمل في (الجبيل، الرياض، الدمام، جدة)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسميات الوظيفية:-
1- أخصائي ثاني قسم التغليف. (الجبيل)
2- مهندس كهرباء ثاني. (الجبيل)
3- أخصائي أول التنقل. (الرياض، الجبيل)
4- مشغل لوحة. (الجبيل)
5- مفتش الكهرباء والآلات. (الجبيل)
6- محلل صيانة. (الجبيل)
7- أخصائي كهرباء. (الجبيل)
8- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات. (الجبيل)
9- مساعد تجاري. (جازان)
10- شريك تجاري. (الرياض)
11- موظف مبيعات. (الرياض)
12- أخصائي خدمات ومشاريع. (الرياض)
13- محلل أول. (الجبيل)
14- مشرف كهربائي. (الجبيل)
15- رئيس المستودع. (الرياض)
16- سكرتير تنفيذي. (الدمام، جدة)
17- فني أول. (الجبيل)
18- رئيس السلامة والأمن. (الدمام)
19- منسق. (الدمام)
20- مندوب مبيعات. (الرياض)
21- أخصائي أول تنفيذي. (الدمام)
22- مهندس أول الأجهزة. (الجبيل)
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب
طريقة التقديم:-
أشارت شركة التصنيع الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

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