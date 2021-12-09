«التصنيع الوطنية»: 22 وظيفة في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر 22 وظيفة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مجالات وظيفية للعمل في (الجبيل، الرياض، الدمام، جدة)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- أخصائي ثاني قسم التغليف. (الجبيل)

2- مهندس كهرباء ثاني. (الجبيل)

3- أخصائي أول التنقل. (الرياض، الجبيل)

4- مشغل لوحة. (الجبيل)

5- مفتش الكهرباء والآلات. (الجبيل)

6- محلل صيانة. (الجبيل)

7- أخصائي كهرباء. (الجبيل)

8- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات. (الجبيل)

9- مساعد تجاري. (جازان)

10- شريك تجاري. (الرياض)

11- موظف مبيعات. (الرياض)

12- أخصائي خدمات ومشاريع. (الرياض)

13- محلل أول. (الجبيل)

14- مشرف كهربائي. (الجبيل)

15- رئيس المستودع. (الرياض)

16- سكرتير تنفيذي. (الدمام، جدة)

17- فني أول. (الجبيل)

18- رئيس السلامة والأمن. (الدمام)

19- منسق. (الدمام)

20- مندوب مبيعات. (الرياض)

21- أخصائي أول تنفيذي. (الدمام)

22- مهندس أول الأجهزة. (الجبيل)

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق بالميلادي 2021/12/09م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:-