استمر 67 يوما.. اعتقال أب ونجله تسببا في أطول حريق بالولايات المتحدة

تواصل- فريق التحرير

أعلن مسؤولون محليون أنه تم اعتقال رجل وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت فرق الإطفاء قد بذلت جهودًا استمرت 67 يومًا للسيطرة على الحريق.

كما أصيب خلال تلك الفتر، خمسة أشخاص بجروح، إضافة إلى تدمير ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

وقد وجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا، وتم توقيفهما، حسبما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وقد أُجلي أيضا جرّاء الحريق، عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا.